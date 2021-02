Muore bambina di 12 anni colpita dal Covid a Imola: aveva gravi patologie congenite

Lutto a Imola dove si registra la morte di una bambina di 12 anni: la piccola era stata ricoverata all'ospedale Sant'Orsola dopo aver contratto il Covid che ha aggravata una situazione già aggravata da numerose patologie congenite. Così non c'è stato nulla da fare per la bambina, figlia di una coppia di immigrati, che è morta nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale del capoluogo.

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 224.164 casi di positività, 1.364 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.354 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,9%. Purtroppo, si registrano 54 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 82 anni); 2 in provincia di Parma (una donna di 98 anni e un uomo di 76 anni); 4 a Reggio Emilia (una donna di 95 anni e tre uomini di 66, 82, 87 anni); 5 nella provincia di Modena (una donna di 83 anni e 4 uomini, rispettivamente di 73, 85, 92 e 94 anni); 12 in provincia di Bologna (6 donne di 85, 87, 88, 89 e 97anni, e una bambina di 12 anni deceduta all'Ospedale Sant'Orsola ma residente a Imola, affetta da molteplici e gravi patologie congenite; e 6 uomini- di 66, 70, 75, 86, 93 e 96 anni); 8 nel ferrarese (7 donne - una di 78, una di 79, una di 83, due di 84, una di 87 e una di 94 anni - e un uomo di 85 anni); 7 in provincia di Ravenna (tre donne - di 72, 81, e 97 anni - e 4 uomini, rispettivamente di: 68, 69, 87 e 88 anni); 5 in provincia di Forlì-Cesena (due donne di 82 e 93 anni; tre uomini di 81, 85 e 89 anni); 7 nel riminese (una donna di 96 anni e 6 uomini: di 62, 71, 79, 80, 82 e 86 anni).

Infine, si segnala il decesso di un uomo di 49 anni diagnosticato dall'Ausl di Piacenza ma residente in provincia di Lodi, un uomo di 70 anni diagnosticato dall'Ausl di Cesena ma residente in provincia di Pesaro-Urbino, e di un 80enne diagnosticato dall'Ausl di Rimini ma residente in Svizzera. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 9.768. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 503 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

