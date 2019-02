Mamma Silvia muore a 46 anni, tre città in lutto

Ultimo aggiornamento: 16:59

Il suo sorriso si è spento alle soglie dei 46 anni, che avrebbe compiuto martedì prossimo, 5 febbraio, lasciando il marito e soprattutto due bambini piccoli.se ne è andata giovedì: a strapparla all'amore della famiglia una grave malattia, che l'accompagnava da ben 6 anni e che non le ha lasciato scampo. La giovane donna non ha potuto veder crescere i figli, di appena 7 e 11 anni, cresciuti insieme all'amato marito Damiano Novello. Risiedevano a Sant'Angelo di Sala, anche se Silvia era originaria di. Ma la famiglia Novello è conosciuta anche a, dove i bambini frequentano la locale squadra di basket, una sorta di seconda famiglia.Unanime il cordoglio nei tre paesi, a cui si è unito il mondo della scuola e dello sport oltre che molte giovani famiglie che in questi anni erano state vicine al calvario di questa mamma coraggio. Anche l'Asd Pallacanestro Mirano, società frequentata da entrambi i bambini della coppia, ha voluto rendere omaggio alla giovane mamma esprimendo dolore e vicinanza ai suoi mini atleti e al papà. Una famiglia descritta come molto legata e dai grandi e sani principi. Silvia aveva lavorato come impiegata in una azienda di lenti a Mestre, ma aveva da tempo lasciato il posto di lavoro a causa della malattia, che specie negli ultimi tempi aveva colpito duro, senza però mai farle perdere la voglia di farcela.I famigliari hanno voluto ricordarla proprio attraverso il suo grande amore e attaccamento alla famiglia: «Il grande amore per la tua famiglia - scrivono nel necrologio - che era tutto il tuo mondo, rende ancora più vivo il ricordo di te». Oltre al marito Damiano e ai figli, Silvia lascia anche la mamma Maddalena e un fratello, Stefano. I funerali si svolgeranno lunedì alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo di Sala, dove viveva e dove il feretro arriverà dall'ospedale di Padova. Sempre in chiesa a Sant'Angelo domani alle 19 è in programma la recita del Santo Rosario con parenti e amici. Lunedì, dopo le esequie, Silvia riposerà nel cimitero di Bovolenta, nel Padovano, di dov'era originaria. La famiglia ha voluto ringraziare in particolare lo Iov, l'Istituto Oncologico Veneto, dove per mesi i medici hanno seguito il suo caso e cercato di alleviare il suo calvario: i famigliari hanno anche chiesto di devolvere eventuali offerte raccolte durante la cerimonia funebre allo stesso istituto padovano per le ricerca sul cancro.