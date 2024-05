Mulino bianco, concorso Sorpresine collection 2023: i vincitori visiteranno le fabbriche di Ascoli Piceno e Melfi

A 40 anni dal lancio, Mulino Bianco ha proposto la nuova collezione di Sorpresine, 18 gommine inedite e uniche capaci di conquistare i bambini di ieri e di oggi. Grazie al concorso “Sorpresine Collection” 30 famiglie avranno l’opportunità di visitare gli stabilimenti produttivi delle merende più iconiche del brand Mulino Bianco a Cremona, Ascoli Piceno e Melfi e vivere un weekend riscoprendo il gusto di tornare bambini.

Mulino bianco lancia Fisarmoniche: produzione a Melfi, dove negli ultimi 3 anni sono stati investiti 30 milioni

Gli appuntamenti

Aprono le porte le Fabbriche delle Merende Mulino Bianco Ascoli Piceno e Melfi dopo la visita della settimana scorso a Cremona per le 30 famiglie vincitrici del concorso Sorpresine Collection, che nel 2023 ha raggiunto oltre 4 milioni di italiani.

Le altre due visite con i vincitori si terranno ad Ascoli Piceno il 18 e 19 maggio, e a Melfi il 25 e 26 maggio. Le Sorpresine, d’altronde, sono un “cult”: quasi tutti gli italiani le conoscono (94,7%), un italiano su 2 ha ancora oggi una Sorpresina a casa e sono tra gli oggetti più collezionati e scambiati dai giovani cresciuti negli anni ‘80 (37,2%), come emerge dall’indagine AstraRicerche per Mulino Bianco 2.

Il secondo appuntamento degli Eventi Sorpresine sarà quello di Ascoli Piceno previsto per il 18 e 19 maggio: è il sito produttivo in cui si producono prodotti da forno. Dal 1981, anno in cui è nata la fabbrica, ad Ascoli Piceno, Mulino Bianco prepara Crostatine e Tartelle, Nastrine, Plumcake, Baiocchi e il Pancarrè, con 19 ricette originali. Vengono effettuate 50 mila analisi all’anno su prodotto finito, materie prime e materiali di imballaggio per garantire al consumatore un prodotto buono e sicuro. 5 i tipi di prodotti per una capacità produttiva di 58 mmila tonnellate all'anno. Nello stabilimento sono impiegati circa 200 dipendenti.

A Melfi la tappa conclusiva degli eventi Sorpresine in programma il 25 e 26 maggio. Si tratta di un sito produttivo nel Sud Italia in provincia di Potenza, che testimonia il lavoro di Barilla nello sviluppo del Sistema-Paese. È in questo stabilimento che nel 1986 sono nati Tegolino e Soldino. Negli anni, la produzione si è arricchita con le Fette Biscottate, i Flauti, i Biscotti e il Pan Bauletto, fino ai più recenti Pancakes e le nuove Fisarmoniche. Ogni giorno vengono effettuati più di 5 mila controlli di qualità sui prodotti finiti e 200 sulle materie prime. In totale vi sono 8 linee dedicate a 20 ricette differenti, con una capacità massima di 83 mila tonnellate all'anno. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno giornaliero di circa 350 dipendenti.

Nello stabilimento di Cremona, si è tenuta la prima tappa dell'iniziativa l'11 e 12 maggio. Qui Mulino Bianco sforna da oltre 40 anni specialità dolci e salate: i soffici PlumCake, le Camille e i golosi Cornetti farciti, ma anche il Pan Bauletto e le Pagnottelle. Il sito si distingue per 8 linee produttive: come l’innovativa cottura al vapore che caratterizza la linea dedicata alla produzione dei Cuorcake e Mooncake. 32 le ricette originali, per una capacità produttiva di 73 mila tonnellate all'anno. Vengono effettuate in totale 115 mila analisi all’anno su prodotto finito, materie prime e materiali di imballaggio per garantire al consumatore un prodotto buono e sicuro. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno giornaliero di circa 300 dipendenti.

Visita guidata

A guidare le famiglie alla scoperta degli stabilimenti produttivi saranno in prima persona tutti coloro che lavorano nello stabilimento. Non mancherà il momento della merenda, firmata Mulino Bianco, ma ci sarà anche spazio per una mostra dedicata alla storia delle Sorpresine e a tante altre sorprese per tutta la famiglia. Il giorno successivo, è prevista una visita della città prescelta, alla scoperta delle attrazioni del territorio.

Sorpresine Mulino bianco

“Tornare bambini ci rende felici” è il claim della campagna che nel 2023 ha celebrato con una iniziativa di marca i 40 anni dal lancio della prima collezione Sorpresine del 1983: una narrativa dedicata alla bontà dell’infanzia. La collezione 2023 ha voluto infatti riaccendere l’entusiasmo di tutti coloro che non hanno mai smesso di desiderare un oggetto iconico e al contempo suscitare la stessa attesa e gioia nei bambini di oggi. Lo storico marchio che da quasi 50 anni accompagna gli italiani durante svariati momenti della giornata continua a creare nuove occasioni di incontro e di gioco insieme, coinvolgendo tutta la famiglia.