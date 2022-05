Processo Mps, la Corte d'appello di Milano assolve tutti: banche e manager

Processo Monte Paschi di Siena: oggi a Milano è stata pronunciata una sentenza che ribalta il primo grado. La Corte d'Appello di Milano ha infatti assolto tutti i 16 imputati, sia le banche che i manager. Tra gli imputati anche Giuseppe Mussari, l'ex presidente di Mps. In primo grado era stato condannato a 7 anni e mezzo e in appello la Pg aveva chiesto oltre 6 anni. Oggi è stato assolto. «L'avvocato Mussari non è più quel che era quando questa vicenda è iniziata, e nessuno gli restituirà nulla. Su questo, forse, dovremmo tutti riflettere», hanno commentato i suoi legali Tullio Padovani, Francesco Marenghi e Fabio Pisillo. «Una vicenda montata sulle menzogne di personaggi privi di scrupoli», così ha commentato a caldo Gianluca Baldassarri, ex responsabile dell'area finanza di Mps. Il manager, che fu arrestato, ha ricordato i momenti drammatici vissuti e come si sviluppò all'inizio la narrazione della vicenda: si diceva «che il mandate agreement era nascosto in cassaforte o che c'era la tangente. E poi c'è chi ha scritto lettere anonime per dire che c'era la banda del 5% e chi si è inventato i conti correnti allo Ior», ha detto.

APPROFONDIMENTI FINANZA MPS, utile trimestre a 10 milioni. Piano industriale il 23 giugno L'INTERVISTA Il banchiere Giuseppe Guzzetti: «Dissi no a Cuccia... FINANZA Banche, Franco: confermano solidità, esposizione...

Tutti assolti oggi dai giudici di Milano: dall'ex presidente di Mps Giuseppe Mussari all'ex dg Antonio Vigni fino alle banche Deutsche Bank AG, la sua filiale londinese e Nomura. Il processo sul caso Mps era focalizzato sulle presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata, Alexandria e Santorini, Chianti Classico e Fresh, effettuate da Rocca Salimbeni tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. Sono state revocate anche le confische agli enti per un totale di circa 150 milioni.

Le assoluzioni di tutti i 16 imputati, comprese le banche, sono in gran parte nel merito. Per alcuni episodi, precedenti all'agosto 2011 è stato dichiarato il non luogo a procedere in quanto prescritti. La seconda corte d'appello, presieduta da Angela Scalise, nel cancellare la sentenza di primo grado, ha revocato anche le confische di 88 milioni per Nomura e di 64 milioni per Deutsche Bank, imputata assieme alla London Branch, e tutte le pene accessorie.

Il dispositivo ha lasciato tutti increduli, difese - molti avvocati si sono pure abbracciati - e legali di parte civile. Il sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva chiesto condanne leggermente inferiori a quelle decise dal Tribunale per via di alcune prescrizioni, ha lasciato l'aula senza dire nulla. Nel novembre 2019, il collegio della seconda sezione penale aveva invece inflitto pene severe: 7 anni e 6 mesi di carcere all'ex presidente Mussari, 7 anni e 3 mesi all'ex dg Vigni e 5 anni e 3 mesi e 4 anni e 8 mesi rispettivamente all'ex direttore finanziario Daniele Pirondini e all'ex responsabile area finanza Gian Luca Baldassarri. Erano stati condannati anche Marco Di Santo, altro ex dirigente Mps, a 3 anni e 6 mesi, e gli ex manager di Deutsche Bank Ivor Scott Dunbar (4 anni e 8 mesi), Matteo Angelo Vaghi (3 anni e 6 mesi), Michele Faissola (4 anni e 8 mesi), Michele Foresti (4 anni e 8 mesi) e Dario Schilardi (3 anni e 6 mesi). Le pene per Marco Veroni, ex di Db Ag London Branch, e per Sadeq Sayeed e Raffaele Ricci di Nomura, erano state 3 anni e 6 mesi, per il primo e 4 anni e 8 mesi e 3 anni e 5 mesi per gli altri due. Deutsche Bank AG, compresa la filiale londinese, e la banca nipponica, imputate come società, oltre alle confische si erano viste condannare a sanzioni pecuniarie pesanti: 3 milioni di euro la prima e 3 milioni e 450 mila la seconda Ora bisognerà attendere 90 giorni per sapere quali siano i motivi dell'assoluzione.