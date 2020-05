Movida, Gabriele Muccino: «Qui Milano, abbiamo un problema»

È di nuovo polemica sulla movida a Milano. A farla riesplodere un twitter del regista Gabriele Muccino che, alla foto che pubblichiamo qui sopra, unisce queste parole: «Qui Milano, abbiamo un problema».

Nella foto si vedono moltissime persone per strada a Milano che passano la serata bevendo un aperitivo in compagnia di amici, come se il Coronavirus non ci fosse mai stato. Alcuni indossano la mascherina, altri la portano abbassata.



non specifica però di quando è la foto e se è stato lui stesso a scattarla. Peraltro fra i commenti c’è chi afferma trattarsi di un falso data la pioggia in serata è caduta sul capoluogo lombardo.

Intanto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non usa giri di parole e avverte: «Dopo aver visto nelle ultime ore le foto, i video e le notizie riguardanti assembramenti e movida in diversi comuni sono pronto a intervenire, anche con nuove restrizioni».



Ultimo aggiornamento: 12:11

