L'infettivologo Galli: «Movida da irresponsabili, così si rischia di bloccare di nuovo l'Italia»

Dopo il weekend, la movida torna subito nel mirino. E quella che si è vista nelle strade di molte città italiane anche nel fine settimana appena trascorso «è un comportamento che in determinate situazioni e condizioni diventa irresponsabile, non credo si possa definire diversamente. Far la parte del censore non è piacevole ma non è il momento di fare queste cose, oggettivamente. E lo dico senza nessun interesse, perché non ho mai preso una lira per i miei interventi».

Roma, focolaio San Raffaele a quota 37 positivi: caccia al paziente uno

Milano, maxi rissa nella movida in centro: 24enne accoltellato, è grave

Così, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. «Qualche focolaio collegato a comportamenti poco attenti lo abbiamo già avuto». E «il vero problema - ha aggiunto Galli - è che non ce ne si accorga subito, perché allora difficilmente li fermi e si rischia di dover bloccare di nuovo parte del paese». «Abbiamo la grande occasione - ha concluso - di contenere il virus in un rischio sempre inferiore. Ma se le cose corrette non si fanno, possiamo trovarci di nuovo il problema addosso con tutte le sue caratteristiche peggiori».



© RIPRODUZIONE RISERVATA