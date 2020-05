Movida, la parlamentare Ronzulli pubblica una foto di Barletta su Instagram: «Imbecilli senza rispetto»

Ancora movida, ancora polemiche. Stavolta a Barletta. «Questa foto l'ho fatta io questa sera. Me lo avevano detto ma non ci credevo. Sono andata a vedere con i miei occhi». Così la parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli, in un post su Instagram dove ha pubblicato la foto di una via della movida di Barletta, affollatissima di persone, molte senza dispositivi di protezione, intorno alle ore 22 di domenica 24 maggio. «#Movida. #Assembramenti. Quasi tutti senza #mascherina. Non curanti di quello che ci è successo. Come se nulla fosse. Imbecilli senza rispetto per la vita - scrive Ronzulli -. e neppure per chi la vita l'ha persa».

Ultimo aggiornamento: 08:27

