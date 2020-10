Mose a Venezia si alza contro l'acqua alta per la prima volta: barriere fuori, marea non cresce

VENEZIA - È il giorno del Mose a Venezia, oggi, sabato 3 ottobre 2020. Una giornata che fa storia, che segna lo spartiacque fra il prima e il dopo. Sono già emerse dall'acqua le barriere del Mose, che si è alzato per la prima volta a proteggere Venezia dal'alta marea, per ora ancora sotto il metro. Su Venezia ha iniziato a piovere, e c'è un forte vento di scirocco. Si sono sollevate in un'ora e 17 minuti le 58 paratoie mobili. L'inizio delle operazioni - secondo quanto riferito dal Consorzio venezia Nuova e dal Comune - è avvenuto alle ore 8.35 e si è completato alle 9.52.

L'arrivo della perturbazione è in ritardo rispetto ai tempi previsti, ma le condizioni meteo-marine stanno peggiorando. Su Venezia spira uno scirocco a 30-40 km/h. Il Centro maree del Comune ha rivisto la previsione del picco di acqua alta a 125 centimetri, rispetto ai 130 iniziali, verso mezzogiorno. Il sollevamento del Mose dovrebbe completarsi molto prima, per impedire al colmo di marea di entrare in città.

Il Mose è chiuso, e dentro la Laguna di Venezia la marea non sta crescendo, ha comunicato il Centro maree del Comune. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il "medio mare" 69.

«Il test è andato bene»: dice all'Ansa la Zincone. «Si apprezza una consistente differenza - spiega - di altezza dell'acqua tra la parte difesa dal Mose e quella che non lo è». Un test giudicato positivamente: «non filtra acqua» conclude Zincone.

L'ordine di sollevare il Mose è arrivato questa mattina alle 6 dal commissario straordinario al Mose, Elisabetta Spitz, insieme con il provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone. Il Centro Maree del Comune di Venezia ha previsto un picco di marea per mezzogiorno tra i 135 e i 140 centimetri.