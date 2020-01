Morto Vittorio Fusari, lo chef colpito da un malore a 66 anni. Il suo motto: «Un cibo di cuore e pensato»

Lo chef Vittorio Fusari è morto oggi, poco dopo le 19, all'ospedale di Chiari, in provincia di Brescia. A tradirlo è stato il cuore, quello che metteva nella sua cucina e aveva fatto diventare anche il suo motto: "un cibo di cuore e pensato".

Botti, Valerio morto a 26 anni per spegnere un rogo. Gli amici: «Non scorderemo il tuo sorriso»

Strage di scimmie allo zoo di Krefeld, l'incendio scatenato da una lanterna cinese



Lo chef era ricoverato per problemi cardiaci da una ventina di giorni. Proprio nel giorno di Capodanno, quando stava per essere dimesso, è stato colto da un ultimo malore che gli è stato fatale. Vittorio Fusari si è spento nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mellini di Chiari a 66 anni, compiuti in dicembre. Lascia Fusari la moglie Anna Patrizia Ucci e il figlio quindicenne.

Chef del rinomato ristorante Balzer di Bergamo, Fusari è stato ricordato dalla sua brigata con un post su Facebook. «Ciao Vittorio - scrivono dal locale storico del Sentierone -. Sei nei nostri cuori. Il nostro grande Maestro, ci mancherai tanto».