Malato di tumore al pancreas, gli viene negata la terapia del dolore: Giuseppe muore a 53 anni

Giuseppe Caria è morto. A riportarlo Unione Sarda. Il 53enne attendeva da giorni una pompa elastometrica, necessaria alla somministrazione della morfina per la terapia del dolore. Era affetto da un tumore al pancreas. Il decesso è avvenuto ieri pomeriggio nella sua casa di Capoterra, in Sardegna.

Il ritardo fatale

Il materiale sanitario sarebbe dovuto arrivare a Capoterra oggi. Sette mesi fa gli era stato diagnosticato “un adenocarcinoma del pancreas”. Giuseppe Caria era un ex portuale di Capoterra. “È un malato terminale”, spiega a Cagliarionline la nuora, Giulia Dessì. Caria ha a malapena la forza di parlare. “Da venerdì scorso siamo senza la pompa elastometrica, fondamentale per la somministrazione della morfina. Siamo stati alla farmacia dell’Assl della Fiera di Cagliari, ci hanno detto di chiederla al Businco”, spiega la Dessì. “Il giorno di Natale Giuseppe ha rischiato un infarto dovuto ai forti dolori, perchè la pompa che abbiamo è malfunzionante. Siamo stati all’ospedale, ma non possono darcene una togliendola ai pazienti. Ci è stato detto di fare una denuncia, abbiamo informato la farmacia della Fiera e ci hanno risposto che la situazione non sarebbe cambiata”.