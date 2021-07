Incidente Jesolana, morto Tiziano Masiero: aveva 23 anni, schianto con l'auto di cortesia

Sabato 17 Luglio 2021, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:28

VENEZIA - Incidente mortale sulla jesolana. Un giovane di 23 anni, Tiziano Masiero, alla guida di un'auto di cortesia, stava percorrendo la strada nel tratto compreso tra Ponte Marango e Sindacale quando è sbandato con la Lancia Y finendo contro un platano. Uno schianto impressionante: Tiziano Masiero, è rimasto incastrato nell'abitacolo. L'incidente è avvenuto nel territorio comunale di Concordia Sagittaria. I soccorsi sono arrivati in breve tempo, ma le condizioni del giovane si sono aggravate e la morte è sopraggiunta poco dopo. Tiziano Masiero aveva percorso un'ampia curva verso destra. Si indaga per capire le cause dell'incidente.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto UMBRIA Morto dissanguato al lago, inchiesta sui soccorsi. I testimoni:... UMBRIA Ragazzo morto dissanguato«I soccorsi arrivati dopo 50... PADOVA Marco Bernardini, il manager trovato morto nella piscina...

Benevento, anziano muore per salvare il proprio cane: è caduto dentro un pozzo

Chi era Tiziano Masiero

Tiziano Masiero era sanstinese di La Salute di Livenza. La salma è stata trasferita dalle onoranze Pertile in obitorio a Portogruaro a disposizione della Procura di Pordenone che coordina le indagini. Anche l'auto, recuperata dalla stesso Vaccaro, è stata sottoposta a sequestro.