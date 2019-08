Gita in bici con la moglie: noto dentista ha un malore e muore sotto gli occhi della consorte

Una tranquilla gita in bici con la moglie si è trasformata in tragedia quando un malore ha fermato un 63enne per poi lasciarlo senza vita sotto gli occhi della consorte. Il malore fatale in bicicletta è avvunuto nella piana di Marcesina, nella parte nord-est dell'Altopiano dei Sette Comuni, tra la provincia di Vicenza e la provincia di Trento: qui è morto un noto dentista bassanese, Roberto Novello, di 63 anni. Il professionista era titolare di uno studio dentistico a Cavaso del Tomba, in provincia di Treviso.

Malore e corsa in ospedale: l'imprenditore Cristian Zanetti muore a 49 anni

Morto Giovanni Ciaccia, il "mister" dei baby calciatori stroncato da un malore a 49 anni



Ultimo aggiornamento: 23:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA