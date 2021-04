Uomo trovato morto in garage a Reggio Emilia: accanto a lui la moglie gravemente ferita

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto questo pomeriggio nel garage di un'abitazione a San Martino in Rio (Reggio Emilia) con ferite alla testa. La moglie, 54 anni, è stata trovata nello stesso garage con ferite da taglio al braccio, non cosciente. A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, un 33enne, che ha rinvenuto i genitori in quello stato poco dopo le 17. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma la pista della rapina è stata per ora esclusa.

Sono in corso rilievi e le indagini dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia unitamente ai colleghi del nucleo investigativo del comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura reggiana. L'uomo era deceduto mentre la donna è stata condotta in ospedale in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco per un principio di incendio nell'abitazione.

