​Morto Raffaele Pisu, il comico dai mille volti: aveva 94 anni

Morto Raffaele Pisu, attore e comico dai mille volti. Aveva 94 anni. È morto nella notte all’ospedale di Castel San Piertro, nel Bolognese. Attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Tra le sue apparizioni più recenti, quelle nelle fiction televisive Non ho l'età (2001) e Non ho l'età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l'avrebbe mai detto (2007) e Marameo (2008), Don Matteo 6 (2008).



Negli ultimi venti anni ha inoltre partecipato a diversi film, come Il trasformista (2002), Le conseguenze dell'amore (2004) e Non c'è più niente da fare. (2008).

Infine, nel 2007 torna a teatro con Delitto perfetto di Frederick Knott per la regia di Geppy Gleijeses e successivamente nel 2011-2012 è in tournée teatrale con la commedia Se devi dire una bugia dilla ancora più grossa per la regia di Gianluca Guidi.

