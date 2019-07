​Bagno notturno in piscina finisce in tragedia: uomo trovato morto

Un bagno notturno in una piscina pubblica è finito in tragedia, con un uomo trovato morto. L'uomo è stato trovato morto, la scorsa notte, dentro una piscina aperta al pubblico a Milano. In base alle prime frammentarie informazioni, una persona ha dato l'allarme verso le 3.20 al 112: nella vasca dell'impianto delle Milanosport di via Sant'Abbondio, alla periferia sud della città, è stato trovato il corpo.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato le mura - possa essersi trasformata in tragedia.

