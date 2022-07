Ragazzino muore nel parco acquatico, si era lanciato da uno scivolo. Aperta un'inchiesta

Tragedia nel Salernitano. Un ragazzino di 12 anni è morto in un parco acquatico di Battipaglia. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende, il 12enne - originario di Pompei (Napoli) - si era da poco lanciato da uno scivolo.

Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata. Il decesso, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato provocato da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito finora, il ragazzino si era appena lanciato da uno scivolo quando avrebbe ha iniziato a sentirsi male. Soccorso immediatamente purtroppo è morto poco prima delle 11. Sul posto, oltre al 118, gli agenti del commissariato di Battipaglia. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere del parco per cercare di capire cosa sia successo. Intervenuti anche il magistrato di turno ed il medico legale. Le attività del parco sono state sospese. Lo scivolo è stato sequestrato.