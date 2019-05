Verona, imprenditore colpito a fucilate: indagini dei carabinieri

N on si tratterebbe un'omicidio come sembrava all'inizio, ma di un suicidio. I primi accertamenti fatti dalla Polizia Scientifica sul cadavere dell'anziano trovato morto all'interno di un'azienda di ortofrutta ad Albaredo d'Adige escluderebbero l'omicidio per pendere invece sull'ipotesi di un gesto estremo. La vittima, il settantenne titolare dell'azienda, si sarebbe sparato con un fucile.



Subito si era pensato a dei colpi di pistola visto le numerose ferite addosso all'uomo, ma ad una prima ispezione autoptica da parte degli uomini della Scientifica, si è capito che invece erano ferite da una rosa di pallettoni.

Ultimo aggiornamento: 14:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA