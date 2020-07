«Cadavere in acqua», trovato morto l'imprenditore che realizzò la prima casa biocompatibile e a energia zero

Ultimo aggiornamento: 11:35

«Cadavere in acqua»: l'allarme è stato lanciato ieri pomeriggio da un peschereccio alla Capitaneria di porto. E sono subito scattate le ricerche. L’avvistamento è avvenuto nelle acque di Lecce ), vicino alla “Grotta Verde”. Mentre la Capitaneria batteva le acque della zona, i carabinieri della stazione di Spongano hanno avviato le indagini per capire di chi potesse trattarsi.In zona sono stati quindi individuati gli abiti e l'auto dell'uomo, che hanno consentito di risalire alla sua identità. Si tratta di Michele Arsieni , 59 anni, di, piccolo comune del. L'uomo era proprietario di un’azienda di impianti fotovoltaici a Tricase, conosciuto nella zona per avere realizzato la prima. Da giorni, dalle prime notizie raccolte, lamentava un malessere non meglio precisato che ieri, una volta in acqua, potrebbe essersi rivelato fatale.