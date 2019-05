Muore a 22 anni travolto da un’auto mentre passeggia con un amico a Treia

«Ho sentito un botto accanto, poi qualcosa che mi sfiorava alla gamba. Nient’altro. Non mi sono reso conto di nulla». Le prime parole che l’amico di Gianluca Alessandrini ha detto, descrivono bene quanto sia stata fulminea la tragedia: lo studente treiese di 22 anni è morto ieri nel tardo pomeriggio, investito da un’auto mentre passeggiava in via Sant’Ubaldo a Passo di Treia, in provincia di Macerata.

La morte di Gianluca è stata immediata. I due giovani stavano camminando sul marciapiede lungo la strada della frazione, quando l’auto che proveniva da dietro, un Suv Volkswagen guidato da una giovane donna, per motivi ancora in corso di accertamento si è allargata a destra e ha travolto il ragazzo finendo infine fuori strada.

