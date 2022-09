Si tuffa nell'Isonzo e non riemerge: ragazzo di 17 anni trovato morto dopo tre ore

Si tuffa nel fiume Isonzo e sparisce: 17enne trovato dopo tre ore di ricerca, ma purtroppo era privo di vita. Poco prima delle 17 di oggi, domenica 4 settembre, una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Gorizia con il supporto dei sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste è intervenuta presso il Parco Piuma a Gorizia dove un giovane si è tuffato nel Fiume Isonzo per fare un bagno senza però riemergere. Dopo circa tre ore di ricerche i sommozzatori hanno trovato e recuperato, purtroppo morto, il corpo del diciassettenne.

Morto nel fiume Isonzo

