Angelo si accascia e muore sulla pista da ballo: stroncato da un infarto a 25 anni

Morto sulla pista da ballo in discoteca. Angelo De Rosa, un giovane di 25 anni di Arzano, in provincia di Napoli, è stato stroncato da un infarto mentre ballava. Stava partecipando a una serata di balli latinoamericani nell'Uci Cinemas di Casoria quando si è sentito male e si è accasciato a terra.

Immediatamente sono stati avvertiti i soccorsi, ma quando i sanitari sono giunti sulla pista per Angelo non c'era più nulla da fare. Il 25enne era un appassionato di balli sudamericani e da diverso tempo frequentava la Dynamique Ballet Studio. Gli amici che condividevano con lui la passione per il ballo sono scioccati dall'accaduto, così come tutte le persone che conoscevano Angelo.

Ricordato come un ragazzo sorridente e amante, moltissimi hanno affidato un ultimo saluto ai social.

