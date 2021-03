Covid, morto a 49 anni il Capitano della Marina Alfredo De Carlo: l'ufficiale non aveva patologie

Non aveva patologie pregresse Alfredo De Carlo, di 49 anni, nato a Taranto e residente a Massafra, il capitano di corvetta che prestava servizio al Comando Mariscuola di Taranto morto a causa delle complicazioni da Covid-19. Aveva scoperto la positività al virus lo scorso 9 febbraio e in seguito era stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto a seguito di un aggravamento. L'ufficiale, a quanto si apprende, era sano e attivo nel campo del volontariato come donatore di sangue. Diversi i messaggi di cordoglio alla famiglia rilanciati anche attraverso i social network. De Carlo lascia la moglie e due figli: una ragazza di 24 anni e uno di 20.

Il cordoglio del ministro Guerini

«Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, informato della scomparsa, a causa delle complicazioni da COVID-19, del Capitano di Corvetta Alfredo De Carlo, ha formulato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, le condoglianze a nome di tutto il personale del Ministero della Difesa». Lo si legge in un comunicato del ministero della Difesa. «Il Ministro Guerini esprime cordoglio e vicinanza alla moglie e ai figli dell'Ufficiale scomparso a soli 49 anni. Il Capitano di Corvetta De Carlo prestava servizio al Comando Mariscuola di Taranto, ed era risultato positivo al virus Sars-cov2 il 9 febbraio scorso».

