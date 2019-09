Bimbo di 6 anni muore dopo tre giorni di agonia: malore all'uscita da scuola sotto agli occhi della mamma

È morto il bambino di sei anni che si era sentito male e si era accasciato al suolo uscendo da scuola lunedì nella cittadina di Roncadelle, in provincia di Brescia. Il piccolo, di origini marocchine, soffriva da tempo di problemi cardiaci e si è sentito male in presenza della madre che era riuscita a rianimarlo. Era stato subito trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII dove, dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva, è deceduto.

