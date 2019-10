L'auto guidata dalla mamma si rovescia sulla strada a Pescara, muore bimbo di 3 anni: sbalzato dal lunotto posteriore

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Rosciano (Pescara) dove ha perso la vita un bambino di tre anni, Kilian De Luca, che era in macchina con la sorellina, di 6 anni, la madre e lo zio. Per cause in corso di accertamento la vettura su cui si trovavano le quattro persone si è ribaltata, con il piccolo che è deceduto praticamente sul colpo. Ferita in modo non grave la sorellina. Sotto shock la madre, mentre è rimasta illesa l'altra persona che era sull'auto.

Sul posto sono confluiti i mezzi di emergenza con le ambulanze del 118 di Scafa (Pescara), della Misericordia di Alanno (Pescara), elisoccorso del 118 di Pescara, Carabinieri e vigili del fuoco. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto.

La vittima dell'incidente accaduto nel pomeriggio a Rosciano (Pescara) è Kilian De Luca di tre anni, residente a Turrivalignani (Pescara). La sorellina rimasta ferita in modo non grave, ha sei anni: è sotto choc così come la madre di 32 anni. Entrambe sono in ospedale a Pescara. L'auto era guidata dalla donna. Mentre è in corso la ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Penne sembra che la conducente abbia perso il controllo del mezzo che avrebbe sbandato e poi si sarebbe ribaltato finendo fuori strada. Il bimbo è stato sbalzato fuori dell'abitacolo. Sul posto anche il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo.

Ultimo aggiornamento: 21:02

