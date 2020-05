Morto bimbo di 10 anni incastrato nel cassonetto degli abiti usati a Bergamo

Un bimbo di 10 anni è morto schiacciato dal portello di un cassonetto per la raccolta degli abiti usati a Boltiere, paese a 15 chilometri da Bergamo. Il piccolo è morto in serata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'era stato trasferito in ambulanza in condizioni purtroppo disperate dopo essere stato estratto dai vigili del fuoco dal cassonetto, che è stato smontato. Nonostante il prodigarsi dei medici, le ferite da schiacciamento erano troppo gravi. Probabilmente sarà disposta l'autopsia.

Il bimbo era da solo e ad accorgersi dell'incidente è stata una donna di passaggio e che ha dato l'allarme. Sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto smontare il cassonetto, dotato di un meccanismo che funziona solo per inserire abiti e per impedire di estrarli anche servendosi di ganci, per liberare il piccolo: forse si era arrampicato fino all'imbocco per prendere indumenti.

