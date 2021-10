Cosenza, esalazioni tossiche da una vasca di mosto d'uva: quattro morti, grave una donna

Sabato 2 Ottobre 2021, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 14:29

Tragedia a Cosenza. Quattro persone sono morte in Calabria a causa delle esalazioni emanate da una vasca dove era contenuto mosto d'uva. Una quinta persona è rimasta ferita gravemente ed è stata trasferita in ospedale. L'incidente è avvenuto nel comune di Paola (Cosenza) in contrada Carusi.

Sul posto presenti del Vigili del fuoco in attesa anche di una squadra Nbcr per capire il tipo di sostante tossiche sprigionate dalla vasca.

Le vittime sarebbero due anziani di 70 anni, un 50enne e un 46enne. Una quinta persona, donna, è stata trasportata in ospedale in eliambulanza con segni di asfissia. Le quattro persone sarebbero cadute in una vasca di mosto mentre erano impegnate nella vendemmia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri, anche i medici del 118 e due elisoccorso.

Chi erano le vittime

Sono due fratelli, un cognato e un nipote di uno dei due, di età compresa tra i 40 e i 70 anni, le persone decedute. I quattro, assieme ad una quinta persona, la donna che è rimasta intossicata in modo grave, erano impegnati nella fase conclusiva della produzione del vino per uso familiare. In particolare, secondo quanto si è appreso, i quattro stavano travasando il mosto da una vasca posta sotto il livello stradale in alcune botti. La morte dei quattro sarebbe sopravvenuta a causa della mancanza di ossigeno all'interno del locale.