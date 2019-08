Morti due turisti in un torrente in Valchiavenna mentre praticano ​canyoning

Sono morti due turisti oggi in un torrente in Valchiavenna mentre praticano ​canyoning. La loro attività sportiva in montagna è finita in tragedia, in Val Bodengo, nel territorio di Gordona (Sondrio). I due turisti che praticavano il canyoning (sport acquatico che consiste nella discesa gole strette, ndr) hanno perso la vita in un torrente, fatto di strette anse e gole profonde, che solca la vallata alpina all'imbocco della Valchiavenna. A dare l'allarme sarebbero stati gli altri componenti della comitiva, composta da sei, sette persone.

Le squadre del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese (Sondrio) e i militari del Sagf della Guardia di Finanza stanno raggiungendo il luogo della disgrazia.

I corpi senza vita verranno trasportati alla Camera mortuaria dell'ospedale di Chiavenna, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Sondrio.

