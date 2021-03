26 Marzo 2021

di Ferdinando Bocchetti









Un tentativo di rapina finisce in tragedia: due morti sull'asfalto. Un'auto, in via Consolare Campana, alla periferia di Marano (comune della città metropolitana di Napoli), avrebbe speronato uno scooter su cui viaggiavano due uomini. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una rapina finita male. Si tratta, probabilmente, di due uomini che a bordo dello scooter hanno provato a rapinare il conducente di una Smart. La vittima della rapina li avrebbe inseguiti e speronati, causando così la morte dei due malviventi.

Vicino ai corpi sono stati ritrovati un Rolex, frutto della rapina finita male, e una pistola. Al momento non vi sono tracce del conducente della Smart.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Marano e gli agenti della polizia municipale di Marano. Il traffico è in tilt in tutta la zona che da Marano conduce a Villaricca e Qualiano.