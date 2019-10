Giallo a Napoli. I cadaveri di due conviventi sono stati trovati dai Carabinieri in un appartamento in via Passariello a Castello di Cisterna (Napoli). La scoperta è stata fatta dai militari dopo aver forzato la porta dell'abitazione. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte dei due.

LEGGI ANCHE --> Uccide a coltellate la suocera nel Comasco dopo una lite, poi la fuga: l'uomo ha confessato



Ultimo aggiornamento: 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA