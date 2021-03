Due morti sul monte Casarola nell'appennino emiliano: sono precipitati in un canalone

Due vittime sul monte Casarola, nell'appennino in provincia di Reggio Emilia. Gli escursionisti sono precipitati durante un'uscita sul versante reggiano della cima, all'altezza del canalone della parete nord. Mobilitato il soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Impossibile, invece, per l'elicottero da Pavullo atterrare a causa del forte vento. I soccorsi hanno raggiunto i corpi via terra ma per il trasporto a valle sarà necessario il nulla osta del pm.

Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Gli escursionisti si trovavano lungo la piana ai piedi del monte quando, per causa al vaglio dei carabinieri di Villa Minozzo e Ramiseto, sono finiti nel dirupo posto alla fine della piana, finendo nei canaloni del buco del Moro. Le operazioni di recupero sono stati affidati ai vigili del fuoco e al soccorso alpino di Castelnovo Monti. Nella zona è stato allestito un campo base.

