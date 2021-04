Morti maresciallo della Finanza e compagna a Isola Sacra di Roma, cadaveri trovati da una tenente

I cadaveri di un uomo e della sua compagna sono stati trovati nel primo pomeriggio all'Isola sacra a Roma in un appartamento in via del Portico Placidiano. A dare l'allarme è stato una tenente della Guardia di Finanza preoccupata per non avere sentito né visto a lavoro il maresciallo di Finanza di Fiumicino. La donna ha chiamato il 118, ma l'equipaggio non ha potuto fare altro che constatare il decesso della coppia. Indaga la stessa Guardia di Finanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA