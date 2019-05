Morti sul lavoro: sei in 24 ore, il padre di uno di loro vittima dello stesso tipo d'incidente 33 anni fa

Pesantissimo il bilancio dei morti sul lavoro nelle ultime 24 ore: sei le vittime e almeno un ferito grave. Sant'Antimo (Napoli), un morto e un ferito grave: Giuseppe Dell'Orro, 54 anni, del luogo, e un collega erano sul tetto di un'ex distilleria che ha ceduto; Altamura, un morto: Pasquale Stefanelli, 47 anni, operaio stradale, è stato investito da un'auto mentre stava indicando la manovra a un camion; Scicli (Ragusa), un morto: Angelo Carbone, 21 anni, è stato trovolto da un trattore; Marsala, un morto: Giuseppe Laudicina, 56 anni, antennista, è morto cadendo da un tetto così come era accaduto al padre, stessa età, 33 anni fa; Amatrice, un ferito grave in unn cantiere edile: Casoria (Napoli), un morto: Maurizio De Luca, 60 anni, è morto schiacciato da un muro crollato in un cantiere. Un altro morto sul lavoro, infine, a Porto Empedocle.

È il bollettino di guerra degli infortuni sul lavoro più gravi delle ultime 48 ore. Una strage infinita e scandalosamente silenziosa

o afferma Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. «Il dramma è - prosegue - che un elenco di questo genere potrei scriverlo, purtroppo, più volte in un mese, perché mediamente muoiono tre persone al giorno sul lavoro in questo Paese. La beffa poi è che non sentirete nessuno parlarne o scriverne. E questa è una situazione inaccettabile, offensiva verso queste vittime innocenti e le loro famiglie».



«E anche dalle parti del governo - conclude Fratoianni - ormai si fa finta di niente, si hanno notizie ad esempio di come i due vicepremier intendano intervenire? Ecco perché la definisco una Strage di Stato. Una macchia nella vita di questo Paese».

