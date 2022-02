Morti sul lavoro, dall'agricoltore schiacciato all'operaio caduto: tre vittime in poche ore

Un'altra giornata di lutto nel mondo del lavoro. Tre uomini sono morti in tre diverse tragiche circostanze. Un agricoltore di 56 anni è morto stamani a Castiglione delle Stiviere (Mantova) travolto dal mezzo agricolo che stava conducendo. L'uomo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi del 118. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e personale dell'Ats che dovranno chiarire la dinamica della tragedia.

Un operaio di circa 50 anni è morto invece all'interno dell'azienda «Ecoprogetto» di Fusina (Venezia), dopo essere precipitato da un'impalcatura. I sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto, hanno cercato invano di rianimarlo e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, avvenuto all'istante. Sul posto è intervenuta la polizia ed è stato attivato contestualmente lo Spisal.

Morti sul lavoro, altre due vittime a Pomezia e Torino: operaio cade dal tetto, tecnico lavorava con la sabbiatrice

Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: tre morti e quattro feriti (anche tra i passanti). Gli operai: «Abbiamo fatto una strage»

Un'altra vittima poi in provincia di Frosinone. Un pannello coibentato è finito contro un operaio di 57 anni in un'azienda di Sora uccidendolo. Il nuovo incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un'azienda impegnata nel settore del materiale ferroso. A provocare la tragedia sarebbe stato il forte vento.