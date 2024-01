Elicottero precipitato in Canada, chi erano i due manager morti: gli affari nel mondo dell'abbigliamento sportivo e tessile

Salire in elicottero in quota sulle cime di montagna e scendere poi con gli sci lungo interminabili pendii innevati. È questo il fascino dello heliskiing. Questa passione è costata la vita a due giovani imprenditori altoatesini, vittime di un incidente con l'elicottero in Canada. Altri tre manager, tra cui l'ad della catena di negozi Sportler e quello delle cantine Foradori, sono rimasti feriti. Un gruppo di giovani altoatesini da alcuni giorni si trovava nell'ovest del Canada.

Appartengono tutti a note e antiche famiglie bolzanine e trentine e da alcuni anni hanno preso in mano le redini delle imprese.

Nell'incidente sono morti il pilota, un uomo del posto, e due clienti: Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, 29 anni, figlio di Georg, fondatore dei negozi di articoli sportivi Sportler, e Andreas junior Widmann, 35 anni, imprenditore dell'abbigliamento sportivo, figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket. Sono invece rimasti feriti il fratello di Heinzl, Jakob Oberrauch, 34 anni, amministratore delegato di Sportler, e Johannes Peer, 34 anni, cognato dei due fratelli e direttore finanziario dello stesso gruppo di articoli sportivi.

Entrambi - si apprende - sono coscienti, mentre versa in condizioni più gravi Emilio Zierock, 35 anni, della nota cantina vinicola Foradori. Ferita anche la guida che avrebbe dovuto accompagnare il gruppo durante la lunga discesa di fuoripista. Sono invece rimasti illesi gli altri membri della comitiva che si trovavano sul secondo elicottero. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità per sostenere le indagini sulle cause dell'incidente». Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce The Canadian Press, John Forrest, il presidente e direttore generale di Northern Escape Heli-Skiing, la compagnia di eliski proprietaria dell'elicottero precipitato. Il «B.C. Emergency Health Services», lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo dell'incidente tre elicotteri di soccorso e cinque ambulanze.

I paramedici hanno curato quattro pazienti che sono stati trasportati al Mills Memorial Hospital di Terrace. L'azienda di eliski ha dichiarato, inoltre, di aver contattato il team di gestione dello stress da incidente critico di HeliCat Canada. Appena informato dell'incidente di elicottero in Canada, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso profondo cordoglio per la tragedia, ha dato indicazioni alle strutture diplomatico-consolari italiane nel Paese, e in particolare al Consolato Generale a Vancouver, di prestare la massima assistenza ai connazionali feriti. La Farnesina e il Consolato Generale a Vancouver, a quanto si apprende, si sono attivate e sono in contatto con le autorità locali e gli ospedali.

Appresa la notizia della tragedia Georg Oberrauch è partito per il Canada per assistere il figlio ferito e occuparsi delle tristi formalità del caso. In Alto Adige la notizia è stata appresa con incredulità. Gli Oberrauch sono super manager, ma nonostante questo molto legati al mondo del volontariato e quello cattolico. Lo zio dei due fratelli coinvolti nell'incidente in Canada, Heiner Oberrauch senior, è presidente di Confindustria Alto Adige e patron del gruppo Oberalp (Salewa, Dynafit ecc.). Come anche per i Widmann, la vita è ed era la montagna.