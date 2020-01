Morti in corsia, l'ex viceprimario Cazzaniga condannato all'ergastolo per 12 omicidi

Ergastolo per il dottor Morte. Leonardo Cazzaniga, ex viceprimario del pronto soccorso di Saronno (Varese), è stato condannato al carcere a vita per 12 omicidi. Lo ha deciso la Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio al termine di sette ore di Camera di Consiglio.

Morti in corsia a Saronno, i giudici: «Cazzaniga è l'angelo della morte, deve tornare in cella»

«Pur nella acuta consapevolezza d'essere imputato di 14 omicidi volontari, quindi un “demonio”, un “killer spietato”, ribadisco di non aver mai agito come Lady Macbeth suggerì al consorte», ha dichiarato spontaneamente in aula Leonardo Cazzaniga prima delle sentenza. Il medico era accusato di avere ucciso pazienti in corsia e per persone della famiglia dell'ex amante.

Morti in corsia, processo a una svolta: i giudici decidono sulla perizia per i 13 decessi contestati al dottor Cazzaniga

Morti in corsia, interrogatorio fiume per dirigente dell'ospedale: il medico accusato cambia avvocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA