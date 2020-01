A1, tamponamento su autostrada nel Lodigiano: due morti

Tragedia in autostrada. È di due morti il bilancio di un tamponamento avvenuto oggi poco dopo le 13 sull'autostrada A1 nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano e che ha coinvolto un'auto e un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento sul luogo dell'incidente il traffico transita su due corsie e si registra circa 1 km di coda in direzione Milano.

