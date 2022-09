Alluvione Marche, chi sono i morti: nonno Nando aveva 80 anni, Giuseppe e Andrea erano padre e figlio

Fernando Olivi, 80 anni, Diego Chiappetti di 52 anni, e padre e figlio Giuseppe Tisba, 65 anni, e Andrea Tisba di 25 anni. A Trecastelli, Marialuisa Sereni, 72 anni, che non è riuscita a fuggire in tempo insieme alla sua famiglia mentre la casa si allagava.

Giuseppe Tisba, 65 anni e il figlio Andrea di 25, Ferdinando Olivi, detto Nando, rimasto intrappolato al piano terra della sua casa a Pianello di Ostra, Gino Petrolati, trovato questa mattina nella sua auto a Bettolelle (vicino Sinigallia) e Marialuisa Sereni, 72 anni, che non è riuscita a fuggire in tempo insieme alla sua famiglia mentre la casa a Trecastelli si allagava. Sono solo alcuni dei nomi delle 8 vittime dell'alluvione che ha colpito la zona di Sinigallia nelle Marche la notte tra il 15 e il 16 settembre. Un bilancio purtroppo non ancora definitivo: nel fango si continuano a cercare ancora 4 persone, tra cui un bambino, una madre e una figlia adolescente.

Secondo gli esperti in poche ore è caduta la quantità d'acqua di un anno intero. Particolarmente grave la situazione nell'entroterra nel nord della Regione, per un totale di 20 comuni e 3 provincie: Cantiano, Serra Santabbondio e Sassoferrato, Arcevia, Serra de Conti, Barbara, Senigallia i più colpiti.

Dopo lo straripamento del fiume Misa una colata di acqua e fango ha invaso le strade, trascinando le auto e distruggendo piani terra delle abitazioni dove in molti sono rimasti intrappolati.

Le vittime

Quattro morti sono stati recuperati a Ostra, uno a Trecastelli e uno a Barbara tutti comuni in provincia di Ancona. Il territorio è attraversato dal fiume Misa la cui piena ha raggiunto il picco massimo. La piena aveva nel frattempo allagato altre zone della città: Borgo Bicchia (il quartiere più colpito dall'alluvione del 2014), il Vallone, il quartiere Vivere Verde.

Questa notte il nipote ha lanciato su Facebook un messaggio disperato: «Aiutate mio nonno, vi prego, è al piano terra e siamo intrappolati in casa». Appello vano: il nonno non ce l’ha fatta. Si chiamava Ferdinando Olivi, per tutti Nando, ed era molto conosciuto a Pianello di Ostra, il loro paese, uno dei centri marchigiani alluvionati. È una delle vittime accertate di questa strage del maltempo che ha colpito le Marche e in particolare l’area di Senigallia, a Nord Ovest di Ancona, dove è esondato il fiume che attraversa queste colline. Un’altra è Gino Petrolati, trovato senza vita questa mattina all’interno della sua auto a Bettolelle, dalle parti proprio di Senigallia. Mentre a Trecastelli, sempre nel vicino entroterra, una delle vittime è Marialuisa Sereni, di 72 anni. La sua famiglia si è salvata ma lei non è riuscita a fuggire in tempo.

Tra le altre vittime un bambino di 8 anni, figlio della farmacista di Barbara, e una ragazza di 16 travolta dal fiume di acqua, fango e detriti assieme alla mamma. Il fratello si sarebbe invece salvato aggrappandosi al tettuccio dell’auto. Il bilancio provvisorio, comunicato dalla Prefettura di Ancona alla Protezione Civile, è pesantissimo: dieci morti, quattro dispersi, una cinquantina di feriti. Le strade, le piazze e le case di Pianello di Ostra, Barbara, Castelleone sono state sommerse dall’onda improvvisa.

Le vittime dovrebbero essere tutte di quest’area: si sta cercando una mamma con la sua bambina e un bimbo che l’ondata alluvionale ha strappato dalle braccia della madre. «È una situazione apocalittica, una cosa che in tanti anni non ho mai visto», ha sospirato il sindaco di Castelleone di Suasa, Carlo Manfredi, ai microfoni di Rai News 24. «Piante e alberi trasportati come fuscelli. Purtroppo siamo ancora alla ricerca del bambino di 8 anni. Ieri notte fortunatamente abbiamo trovato la mamma ancora in vita. Era in auto poi ha visto questa corrente d’acqua arrivare ed è scesa con il con il bambino in braccio e sono stati trascinati via