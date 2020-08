Mangia la pizza a casa di amici e muore, studente 16enne stroncato da un infarto

I testimoni hanno ricostruito la dinamica della tragedia. Filippo aveva finito la pizza, era quasi le 22.30. Poi si alza da tavola e dice ai compagni di non sentirsi molto bene. Sudore freddo, giramenti di testa. Vuole uscire in giardino a prendere un po' d'aria. «Ragazzi, non mi sento bene». Sono le ultime parole prima di perdere i sensi. Ha fatto solo pochi passi, poi ha iniziato a barcollare ed è caduto a terra. In un primo momento gli amici pensavano stesse scherzando, si sono accorti che Filippo non era cosciente e hanno subito chiamato i padroni di casa, genitori dell'amico, che si trovavano al piano di sopra dell'abitazione. Immediato l'allarme al 118. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti i sanitari del Suem. La situazione è apparsa gravissima fin da subito. A stroncare il ragazzo sarebbe stato un infarto fulminante.













Filippo Pedron era una promessa del volley.

Una serata tranquilla, a casa di amici, una "pizzettata" estiva all'insegna dell'allegria. Poi, all'improvviso, la tragedia . Una scena che ha choccato tutta la compagnia. Uno studente di 16 anni, mangia la pizza, si alza per uscire in giardino a prendere un po' d'aria e il collasso. Filippo Pedron, la vittima, è crollato a terra, in un attimo. Non c'è stato nulla da fare. L'allarme al 118, l'ambulanza, i tentativi del personale medico per rianimare il ragazzo che sono andati avanti per un'ora almeno. ma nulla. Il suo cuore ha smesso di battere. Filippo è morto . E' successo domenica se­ra, lo scorso 2 agosto, dopo le ore 22 a San Gio­rgio delle Pertiche ( Padova ).