Incidente sugli sci a Cogne, muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista

Una ragazzina di 13 anni è morta in un incidente sugli sci a Cogne. Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e sbattendo la testa con violenza. Era in vacanza con la famiglia. La bimba era di nazionalità francese. È morta a causa dei gravi traumi riportati durante la caduta. L'incidente si è verificato verso le 16 sopra Sylvenoire. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118.

I soccorritori sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto la richiesta di soccorso per una sciatrice: la ragazzina, non cosciente, si trovava in un tratto impervio a bordo della pista di sci alpino di Cogne. Il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso della bambina. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto il Nucleo psicologi dell'emergenza per il supporto alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA