Neonata morta a Firenze mentre era in casa con la nonna. Dottoressa in lacrime: «Non abbiamo potuto salvarla»

Una neonata di 7 mesi è morta in via Palazzuolo a Firenze nell'appartamento dei genitori che gestiscono un bar molto frequentato a pochi passi da casa. È stata la nonna ad accorgersi che la piccola non stava bene: è corsa in strada fino al bar Il Cantuccio con la bimba stretta fra le braccia.

Già prima dell'arrivo de 118 è stato tentato di rianimare le neonata, come poi hanno provato a lungo il medico e il personale dell'ambulanza. I genitori hanno capito che non c'era più nulla da fare quando hanno visto la dottoressa del 118 in lacrime.

La bimba non era malata e quindi la prima ipotesi è che si tratti di sindrome della morte improvvisa del lattante (Sids, Sudden Infant Death Syndrome) che colpisce fra uno e due neonati ogni mille.

Il funerale della bimba, che lascia anche due fratelli, sono previsti oggi a Trespiano.