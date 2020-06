Morta per sfuggire a uno stupro, Luca dopo l'assoluzione: «Per me è l'inizio di una nuova vita»

«Sono stati nove anni lunghi intensi, sinceramente non me l'aspettavo, ero molto negativo, per come era andata ad Arezzo. Quando l'avvocato Stefano Buricchi mi ha chiamato è stata una gioia immensa». Parla Luca Vanneschi, assolto ieri con Alessandro Albertoni al processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la ventenne che precipitò da un balcone di un albergo di Palma di Maiorca il 3 agosto 2011, secondo l'accusa per fuggire a uno stupro.

«Ci ho rimesso un'azienda e un'impresa, per tanto tempo non ho più lavorato, per me è come se fosse iniziata una vita nuova», ha detto incontrando la stampa nello studio ad Arezzo del suo avvocato. Vanneschi e Albertoni in primo grado erano stati condannati a 6 anni per tentato stupro e per morte come conseguenza di un altro delitto. Entrambi gli imputati ieri non erano in aula a Firenze quando è stata letta la sentenza. Quando Vanneschi ha saputo dal suo avvocato dell'assoluzione «ho abbracciato tutta la mia famiglia, mi ha chiamato il parroco di Castiglion Fibocchi dove abito e il sindaco Marco Ermini poi tutti gli amici e conoscenti che hanno sempre creduto in me. Io sono innocente, io non c'entro niente. Sono stato minacciato, andavo nei locali e mi guardavano tutti male».

