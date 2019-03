Morta Ersilia Campanelli, la nonnina record: aveva 108 anni

ANCONA - È morta a 108 anni Ersilia Campanelli. La nonnina record di Ostra era tra le più anziane della regione, occupando il terzo posto, e a livello nazionale era al 104esimo. Era nata il 12 novembre 1910 ed aveva spento le 108 candeline quattro mesi fa. Fino a 100 anni inoltrati ricamava con l’uncinetto e due anni fa ancora era in grado di occuparsi delle piante in giardino. L’età poi ha iniziato a pesare anche per lei, vissuta a lungo grazie ad uno stile di vita sano. Nella notte tra mercoledì e giovedì è deceduta nella sua abitazione lungo l’Arceviese. Ersilia Campanelli lascia i figli Marcella e Marcello, i nipoti Loris, Francesca, Stefania e Liala, il pronipote Milo e il fratello Lindo. Il funerale si terrà domani alle 9.30 presso la chiesa parrocchiale di Casine di Ostra.

Ultimo aggiornamento: 18:01

