Muore dopo l'intervento di riduzione dello stomaco: Sabina aveva 40 anni ed è stata colpita da choc settico

Aveva deciso di perdere peso e aveva scelto la via chirurgica Sabina Luciano, una mamma di Cagliari di 40 anni che è morta, uccisa da una choc settico. L'intervento chirurgico si era svolto dieci giorni fa in un ospedale: si tratta di un'operazione di riduzione dello stomaco. Una volta dimessa e tornata in Sardegna, Sabina si è sentita male ed è morta.

APPROFONDIMENTI IL PIANO PER IL G20 WOMEN Medicina di genere, Flavia Franconi: donne più fragili... LA SCOPERTA Diabete, dimagrendo può regredire e anche il pancreas... VITE AL LIMITE Niente barella per gli obesi: 33enne arriva morto in ospedale

Dopo i primi dolori è stata ricoverata al Policlinico di Monserrato. Poi è morta: choc settico, come recita il primo esame necroscopico. È stata aperta un'inchiesta e i famigliari hanno anche presentato un esposto per chiarire come e perché Sabina sia deceduta dopo l'operazione.

Chi conosceva Sabina è rimasto sconvolto dalla vicenda. «Amica mia non è giusto tutto questo..ci siamo viste da poco e già fantasticavamo pensando a cosa comprarci dopo l' intervento...quando saremo state belle e magre...e invece ora questa notizia...non doveva andare così...dovevamo farci ancora tante risate insieme, ti vorrò bene un gran bene». Questo è uno dei messaggi postati sui social che danno l'addio alla quarantenne.