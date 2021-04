Dirigente Miur indagata per corruzione tenta il suicidio. Si è lanciata dalla finestra, è gravissima

Ha tentato il suicidio gettandosi nel vuoto Giovanna Boda, dirigente di prima fascia e capo del Dipartimento delle Risorse umane del Miur. La donna era stata perquisita due giorni dalla Guardia di Finanza ed era indagata per corruzione avrebbe avuto in uso la carta di credito che avrebbe utilizzato per spese personali.

La donna si è lanciata dal secondo piano di un appartamento a Roma. È gravissima, ricoverata al Gemelli con fratture multiple. Dell'indagine e di una perquisizione domiciliare si era appreso dalla stampa, spiegando che gli investigatori del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di finanza avevano perquisito la casa romana, l'ufficio di viale Trastevere e una soffitta nella disponibilità della donna. Secondo le prime testimonianze ascoltate dalla polizia, intervenuta sul posto, la donna era sconvolta per la perquisizione subita.

Ultimo aggiornamento: 19:48

