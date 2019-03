Ubriaca e affetta da Hiv morde le mani a un carabiniere: la donna molestava i clienti di una discoteca

LEGGI ANCHE

Doveva essere un intervento di routine, come ne capitano spesso durante il tuno di notte. Ma per un carabiniere in servizio a Pistoia, la notte si è trasformata in un incubo. Una donna ubriaca e affetta da hiv, stava molestando i clienti clienti di una discoteca e ha morto le mani a un carabiniere che era intervenuto per calmarla.Il fatto è avvenuto intorno alle 3 della notte scorsa alla discoteca 'Don Carlos' di Chiesina Uzzanese (Pistoia), dove una 50enne, pregiudicata, in stato di ebbrezza, stava disturbando gli altri avventori del locale. La donna si è avventata contro militari della stazione di Ponte Buggianese intervenuti sul posto mordendo il capo pattuglia più volte alle mani prima di essere bloccata.Per la 50enne è scattato l'arresto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stata trasferita nel carcere fiorentino di Sollicciano. Il carabiniere è ricorso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Pescia (Pd) per sottoporsi a profilassi perchè la donna è risultata affetta da hiv.