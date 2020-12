Morto Monzio Compagnoni mentre spalava la neve: il noto enologo aveva 54 anni

Morto oggi Marcello Monzio Compagnoni, 54 anni, nativo di Treviglio (Bergamo). Si tratta di un grave lutto per il mondo dell'enologia italiana. Marcello Monzio Compagnoni aveva mantenuto una produzione di vino in bergamasca, nella zona di Scanzorosciate (area del Moscato di Scanzo), non era sposato e lascia i fratelli Elisabetta, Giovanni ed Eugenio. Compagnoni stava spalando la neve all'ingresso della sua azienda vinicola di Adro, in Franciacorta, quando si è sentito male ed è morto. Da Treviglio la sua famiglia si era trasferita prima a Cenate Sotto, dove Monzio Compagnoni, vista anche la sua formazione da architetto, ha progettato l'attuale azienda Caminella, poi acquistata dalla famiglia Bosatelli. Successivamente si era trasferito nel Bresciano, in Franciacorta dove ha fondato una cantina capace di farsi conoscere non solo in Italia ma anche all'estero grazie alle esportazioni.

