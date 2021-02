Monza, cena apparecchiata per 13 al ristorante, arriva la polizia e i clienti si nascondono in uno stanzino

Tredici persone sono state multate dai carabinieri per essere state scoperte mentre cenavano in un ristorante del centro storico di Meda (Monza), un pasto a base di tartufo, il 4 febbraio scorso. Per non farsi scoprire i commensali, età media 55 anni, si erano nascosti in uno stanzino.

I militari, dopo aver notato le luci accese e numerose macchine parcheggiate davanti al locale, avevano deciso di controllare la situazione. Saliti al secondo piano del ristorante apparentemente vuoto, hanno trovato una tavolata imbandita e apparecchiata di tutto punto, con numerose giacche appese alle sedie. Poco dopo hanno scoperto i commensali in uno stanzino adiacente. Oltre alle sanzioni, per il titolare è scattata la chiusura temporanea del locale.

