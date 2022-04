Monza, ragazzo di 24 anni uccide la madre a calci e pugni. Poi chiama i carabinieri

Omicidio in Brianza. Una donna di 58 anni è stata uccisa a calci e pugni dal figlio di 24 anni, al culmine di una lite, questa mattina ad Aicurzio, (Monza). A quanto emerso è stato lo stesso omicida a telefonare al 112 e confessare il delitto. Sul posto sono al lavoro i carabinieri e il Nucleo Rilievi Scientifici del Comando Provinciale di Monza. Madre e figlio vivevano insieme, mentre secondo la testimonianza di alcuni vicini, il marito della donna era morto da tempo. Il giovane ora in custodia per essere sentito dagli inquirenti.

L'omicidio al culmine di una lite

L'omicidio è avvenuto in via della Vittoria 6. Il giovane è incensurato, disoccupato, celibe. Ha colpito la madre al culmine di una lite. Il ragazzo ha quindi chiamato il 112 della Centrale di Monza, allertando dell’accaduto e confessando l'omicidio ed attendendo poi l'arrivo dei carabinieri rimanendo in linea con l’operatore.

L'interrogatorio

Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia di Vimercate e stazione competente di Bernareggio, che hanno richiesto l'intervento di Nucleo investigativo Monza per i rilievi oltre al medico legale e al sostituto procuratore. Al momento i carabinieri stanno sentendo parenti e vicini. Mentre è in corso, presso la caserma di Vimercate, l’interrogatorio del giovane da parte del sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Monza dott. Santini.