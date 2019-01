Ritira la pensione, fa la carità a una nomade e va al bar: dalle tasche gli spariscono 1000 euro

È ancora allarme truffe ai danni degli anziani. L’ultimo colpo è stato messo a segno a Monte San Giusto: nel mirino un ottantenne del posto che si era recato all’ufficio postale per ritirare la pensione di mille euro. All’uscita dalla filiale ha regalato 50 centesimi a una nomade con un bambino in braccio che stava chiedendo l’elemosina insieme a un’altra donna.

L’uomo, dopo il gesto di carità, si è recato in un bar situato nelle vicinanze, accorgendosi che in tasca non aveva più i soldi che aveva appena ritirato. È rimasto sconvolto, alcuni clienti del bar gli hanno consigliato di non perdere tempo e di recarsi subito nella caserma dei carabinieri per presentare denuncia.

E questo è quello che ha fatto. Sono in corso da parte dei militari dell’Arma le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire alle responsabili del furto. Come da prassi in questi casi saranno visionate le telecamere di videosorveglianza.



Ultimo aggiornamento: 16:38

