Ghiacciaio Monte Bianco, fronte franoso si spacca e raddoppia la velocità

La frana del ghiacciaio accelera. Un "piccolo" blocco frontale del ghiacciaio Planpincieux di circa 27 mila metri cubi, pari a più del 10% del totale, ha aumentato la propria velocità di slittamento fino a 60 centimetri al giorno.

La parte retrostante, più consistente, continua invece a muoversi di circa 30-35 centimetri. È quanto emerge dagli ultimi dati dei sistemi di monitoraggio, secondo quanto ha riferito all'Ansa Raffaele Rocco, capo del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio della Regione Valle d'Aosta.

Proprio ieri Palazzo Chigi, in contatto costante con la Regione Valle d'Aosta per avere informazioni in merito all'allerta per il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, aveva rassicurato. Dal presidente Antonio Fosson erano arrivate ampie rassicurazioni rispetto al fatto che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dagli organismi competenti. Non ci sono, dunque, particolari rischi. Il Presidente del Consiglio Conte si recherà prossimamente in vista in Valle D'Aosta. ora però la dinamica del cedimento è cambiata e si attendono nuove misurazioni.



